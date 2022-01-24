Президент хочет вывести Украину из бедности

Премьер-министр страны рассказал о планах украинского правительства урегулировать размеры прожиточного минимума. Денис Шмыгаль опубликовал в своем Telegram информацию о том, что правительство работает над решением президента Зеленского – вывести страну из состояния бедности.
Отметим, с 1 декабря 2020 в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.
Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 будет введение расчета реального прожиточного минимума и определения на его основе базовых социальных гарантий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии