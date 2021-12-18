Премьер-министр Шмыгаль об экономическом восстановлении в Украине

Вчера, 11 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем сайте в Facebook отметил значительное сокращение количества безработных в Украине. Он связывает это с процессом экономического восстановления страны после коронакризиса.

Также глава правительства сообщил, что 86% заведений, в частности кафе и ресторанов, возобновили работу после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

"Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в июне рост цен замедлился до 0,2% (по сравнению с маем), но с начала 2020 года инфляция ускорилась до 2,0%.