Премьер-министр обещает подъем экономики со второго квартала

Вчера, 26 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль уверенно анонсировал стабильное восстановление экономики страны уже со второго квартала. Это заявление можно назвать оптимистичным, ведь до конца квартала остался месяц.
Он отметил рост украинского экспорта в 2021 году почти на 3 млрд долларов за четыре месяца (+20%).
Положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. В первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет, говорит премьер.
Также сообщается, что правительство утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе, эта программа направлена на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.
Бюджет проекта - 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.
Отметим, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение началось в начале прошлого года. По итогам 2020 года падение составило 4%. А в первом квартале 2021 года зафиксировано падение на 2%.
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