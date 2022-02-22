Премьер-министр обещает подъем экономики со второго квартала

Вчера, 26 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль уверенно анонсировал стабильное восстановление экономики страны уже со второго квартала. Это заявление можно назвать оптимистичным, ведь до конца квартала остался месяц.

Он отметил рост украинского экспорта в 2021 году почти на 3 млрд долларов за четыре месяца (+20%).

"За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности через активную работу Экспортно-кредитного агентства", - сказал Шмыгаль.

Положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. В первом квартале этого года финансовые результаты таких компаний - одни из лучших за последние 5 лет, говорит премьер.

Также сообщается, что правительство утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе, эта программа направлена на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.

Бюджет проекта - 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

"Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары", - добавил Шмыгаль.

Отметим, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение началось в начале прошлого года. По итогам 2020 года падение составило 4%. А в первом квартале 2021 года зафиксировано падение на 2%.