Премьер-министр назвал размеры ставок ЕСВ, НДФЛ, НДС и военного сбора

Не секрет, что в результате коронакризиса многие украинцы оказались в тяжелом материальном положении. Поэтому все будущие финансовые доходы и расходы – это самый болезненный вопрос для каждого гражданина. Обнадеживающие слова прозвучали из уст премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Говоря о проекте Государственного бюджета на 2021, который правительство передало в парламент для рассмотрения во втором чтении, он отметил, что ключевые налоговые ставки, такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор, в следующем году останутся без изменений.

По словам премьер-министра, минимальная заработная плата возрастет до 6 тыс. грн уже с 1 января, а увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн состоится с 1 декабря следующего года. Кроме того, глава правительства подчеркнул, что ни одна социальная выплата в следующем году не будет уменьшена, а для всех пенсионеров предполагается рост пенсионных выплат.