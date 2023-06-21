Премьер Британии объявил о новом пакете экономической помощи Украине

14:11 21 июня Киев, Украина

Украина получит многолетние гарантии поддержки экономики от своих союзников и международных финансовых учреждений, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о многолетних обязательствах по поддержке экономики Украины. В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов", - отметил он.

Сунак также объявил о запуске нового британско-украинского технологического моста для содействия инвестициям и талантам, поддержки "зеленой" энергетики.

"Все это часть быстрых коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также объявлено на этой неделе", — отметил политик.

По его словам, особую роль в поддержке украинской экономики играют и финансовые учреждения.

"МВФ выделит Украине 15 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в рамках обязательств G7 и ее партнеров по выделению 115 миллиардов долларов. А такие учреждения, как ЕБРР, предоставляют первоначальный капитал для поддержки роста, происходящего под руководством частного сектора", — сказал Риши Сунак.

Британский премьер сообщил и о старте инициативы Ukraine Business Compact, призванной способствовать восстановлению Украины. По его словам, к проекту уже присоединились более 400 компаний из 38 стран мира.

"Прежде всего, мы должны построить платформу для бизнеса. Только они могут по-настоящему привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина. Именно поэтому мы запускаем Ukraine Business Compact, чтобы частный сектор пообещал свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины. И я рад объявить сегодня, что более 400 компаний из 38 стран мира с общей рыночной капитализацией 4,9 триллиона долларов США уже подписали этот документ", - рассказал глава правительства королевства.

"Этим и всем, что мы делаем здесь, мы посылаем сигнал, что наша поддержка на поле боя и за его пределами не прекратится, и что невероятный дух Украины восторжествует", — подытожил Риши Сунак.

21 июня в Лондоне началась Конференция по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для возобновления страны после российского вторжения. Участие в ней принимают более 1000 иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.