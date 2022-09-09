Предстоящий визит Нэнси Пелоси на Тайвань обвалил фондовые рынки США и Китая

Обострение отношений США и Китая из-за визита Ненси Пелоси на Тайвань создало излишнюю нервозность на торговых площадках: основные индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник, а китайские индексы закрылись в минусе уже по итогам торгов во вторник.
Индекс 300 крупнейших китайских компаний (CSI 300) по итогам торгов во вторник опустился на 1,95%, с 4144,38 до 4107,02 пункта. Shanghai Composite потерял за сутки 2,26%, просев с 3231,26 до 3186,27 пункта, наконец, индекс Шэньчжэньской фондовой биржи (SZSE Component) упал на 2,37%, с 12260,45 до 12120,02 пункта. Аналогичную динамику продемонстрировал гонконгский индекс Hang Seng, который снизился на 2,36%, с 20165,84 до 19689,21 пункта.
Американские фондовые рынки по итогам торгов в понедельник впервые за несколько дней закрылись в красной зоне. Индекс Dow Jones потерял 0,14% и опустился до 32798,40 пункта в сравнении с 32846,45 по итогам предыдущего дня. Аналогичная динамика была зафиксирована у S&P 500 (-0,28%, до 4118,6 пункта) и NASDAQ (-0,06%, до 12940,78 пункта).
Стоит отметить, что американский фондовый рынок рос всю неделю до этого, причем на относительно негативном новостном фоне: ФРС США снова подняла ставку в связи с сохранением высоких темпов инфляции, а ВВП США продемонстрировал негативную динамику во втором квартале, что свидетельствует о наступлении технической рецессии. Невзирая на негатив, рынки были в зеленой зоне несколько дней подряд.
Индекс 300 крупнейших китайских компаний (CSI 300) по итогам торгов во вторник опустился на 1,95%, с 4144,38 до 4107,02 пункта. Shanghai Composite потерял за сутки 2,26%, просев с 3231,26 до 3186,27 пункта, наконец, индекс Шэньчжэньской фондовой биржи (SZSE Component) упал на 2,37%, с 12260,45 до 12120,02 пункта. Аналогичную динамику продемонстрировал гонконгский индекс Hang Seng, который снизился на 2,36%, с 20165,84 до 19689,21 пункта.
Американские фондовые рынки по итогам торгов в понедельник впервые за несколько дней закрылись в красной зоне. Индекс Dow Jones потерял 0,14% и опустился до 32798,40 пункта в сравнении с 32846,45 по итогам предыдущего дня. Аналогичная динамика была зафиксирована у S&P 500 (-0,28%, до 4118,6 пункта) и NASDAQ (-0,06%, до 12940,78 пункта).
Стоит отметить, что американский фондовый рынок рос всю неделю до этого, причем на относительно негативном новостном фоне: ФРС США снова подняла ставку в связи с сохранением высоких темпов инфляции, а ВВП США продемонстрировал негативную динамику во втором квартале, что свидетельствует о наступлении технической рецессии. Невзирая на негатив, рынки были в зеленой зоне несколько дней подряд.
Нэнси Пелоси заявляла о своем намерении посетить Тайвань в рамках своего азиатского турне. На это решение официальный Пекин отреагировал очень болезненно и даже привел вооруженные силы в повышенную боевую готовность. На пляжах ближайших к Тайваню китайских провинций появилась боевая техника, США также направили в сторону Тайваня свои авианосцы, чтобы увеличить военное присутствие в регионе. США не признает публично независимость Тайваня, тем не менее Белый дом не видит проблем с визитом Пелоси на Тайвань и настаивает, что китайские власти намеренно обостряют ситуацию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии