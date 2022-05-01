Представители УЗ обсудили с депутатами земельный налог

На состоявшемся в прошлую пятницу заседании подкомитета по местным налогам и сборам Верховной Рады народные депутаты, члены ассоциаций и представители «Укрзализныци» искали способы сократить сумму налога на землю, который компания ежегодно платит в местные бюджеты. Вопрос настолько актуальный и важный для развития железной дороги Украины, что заседание было практически полностью посвящено поиску взаимовыгодных путей урегулирования вопроса налогообложения земель, находящихся под железнодорожными путями.

Директор управления взаимоотношениями с органами государственной власти АО «Укрзализныця» Дмитрий Романюк назвал состоявшуюся встречу весьма продуктивной и мотивационной.

В ходе обсуждения были выдвинуты следующие способы решения проблемы:

налог на землю под административными зданиями и сооружениями, находящимися в ведомстве УЗ, оставить в полном объеме;

налог на землю под ж/д путями в населенных пунктах, которые остро нуждаются в дотациях, оставить в размере 100%;

установить единый коэффициент, по которому «Укрзализныця» будет платить земельный налог во все остальные местные бюджеты. Этот коэффициент должен быть приемлемым для компании и не мешать ее экономическому развитию.

Поиски компромисса между властью и «Укрзализныцей» продолжаются. Многие профессиональные ассоциации и нардепы выразили свою поддержку компании, т.к. видят активную работу топ-менеджмента УЗ по повышению эффективности операционного управления компанией и борьбе с коррупцией.

«Убежден, что «Укрзализныця» может стать локомотивом экономического развития, от которого впоследствии выигрывают и территориальные общины, в которые «Укрзализныця» направляет ежегодно более 5 млрд грн только в виде НДФЛ», - написал на своей странице в Facebook Дмитрий Романюк.

Снижение земельных налоговых отчислений крайне важно для украинской железной дороги сейчас, чтоб как можно быстрее выйти из сложного финансового положения. Помимо налога на землю, «Укрзализныця» планирует урегулировать вопрос с акцизом на топливо, ведь этот налог идет на ремонт автомобильных дорог, а не ж/д путей. Кроме того, необходимо решить вопрос с задолженностями местных бюджетов по компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.