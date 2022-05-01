Представители УЗ обсудили с депутатами земельный налог

На состоявшемся в прошлую пятницу заседании подкомитета по местным налогам и сборам Верховной Рады народные депутаты, члены ассоциаций и представители «Укрзализныци» искали способы сократить сумму налога на землю, который компания ежегодно платит в местные бюджеты. Вопрос настолько актуальный и важный для развития железной дороги Украины, что заседание было практически полностью посвящено поиску взаимовыгодных путей урегулирования вопроса налогообложения земель, находящихся под железнодорожными путями.
Директор управления взаимоотношениями с органами государственной власти АО «Укрзализныця» Дмитрий Романюк назвал состоявшуюся встречу весьма продуктивной и мотивационной.
В ходе обсуждения были выдвинуты следующие способы решения проблемы:
- налог на землю под административными зданиями и сооружениями, находящимися в ведомстве УЗ, оставить в полном объеме;
- налог на землю под ж/д путями в населенных пунктах, которые остро нуждаются в дотациях, оставить в размере 100%;
- установить единый коэффициент, по которому «Укрзализныця» будет платить земельный налог во все остальные местные бюджеты. Этот коэффициент должен быть приемлемым для компании и не мешать ее экономическому развитию.
Поиски компромисса между властью и «Укрзализныцей» продолжаются. Многие профессиональные ассоциации и нардепы выразили свою поддержку компании, т.к. видят активную работу топ-менеджмента УЗ по повышению эффективности операционного управления компанией и борьбе с коррупцией.
Снижение земельных налоговых отчислений крайне важно для украинской железной дороги сейчас, чтоб как можно быстрее выйти из сложного финансового положения. Помимо налога на землю, «Укрзализныця» планирует урегулировать вопрос с акцизом на топливо, ведь этот налог идет на ремонт автомобильных дорог, а не ж/д путей. Кроме того, необходимо решить вопрос с задолженностями местных бюджетов по компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.
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