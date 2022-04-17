Председатель ВР утвердил Бюджетную декларацию на 2022-2024 с рекомендациями парламента

15:27 19 июля Киев, Украина





Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, а также предоставил свои рекомендации относительно бюджетной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

"Указанным документом парламент принял к сведению бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, утвержденную Кабинетом Министров Украины.", - говорится в сообщении.

Среди рекомендаций Верховной Рады, в частности, увеличение доходов проекта государственного бюджета на следующий год, развитие экспорта товаров, работ, услуг украинского происхождения и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем стимулирования экспортного кредитования.



Парламент также рекомендует правительству при подготовке проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год "принять меры по обеспечению импортозамещения, привлечению инвестиций в новые производства и развитию промышленности Украины, в частности, путем введения инструмента локализации в публичных закупках, а также по созданию индустриальных парков с налоговыми стимулами, утверждению Стратегии управления государственным долгом на 2022-2023 и плана ее реализации.



Кроме того, в документе говорится о целесообразности пересмотра источников финансирования и направлений использования специального фонда государственного бюджета, увеличения прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличения размера минимальной заработной платы.

Что это за документ?



Бюджетная декларация ㅡ это документ среднесрочного бюджетного планирования, определяющий основы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и являющийся основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.



Среднесрочное бюджетное планирование не предполагает установления точных цифр, а лишь предусматривает принятие приблизительных прогнозных показателей государственных доходов и расходов. Точные бюджетные показатели, как и раньше, будут устанавливать законом о государственном бюджете на текущий год.



По словам министра финансов, введение такого планирования является важным, поскольку бизнес планирует свои процессы на 3-5 лет, поэтому аналогичная ситуация должна быть с государственным управлением.



В представлении по Бюджетной декларации на 2022-2024 годы указано, что правительство направит свои усилия на: стимулирование экономики после карантина из-за COVID-19, усиление обороноспособности и безопасности государства; развитие агропромышленного комплекса, сохранение и восстановление природных экосистем, содействие развитию IT-бизнеса, повышение уровня цифровой грамотности украинцев, усиление энергонезависимости и тому подобное.