Предотвращение оттока кадров: что предлагает Президент

12:11 10 Июль Киев, Украина

В рамках рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями местного бизнеса. Она состоялась на территории предприятия «Модерн-Экспо» в Луцке, которое поставляет торговое оборудование в более чем 70 стран мира, а производственные площадки компании расположены в Луцке, Витебске (Беларусь) и Люблине (Польша). Глава государства ознакомился с мощностями предприятия и работой его инновационного центра, а затем пообщался там с местными предпринимателями.

В ходе разговора бизнесмены отметили проблему выезда квалифицированных кадров в соседние страны и призвали государство принять меры.

«Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, людей ничем не удержать», – ответил Президент.

По мнению Владимира Зеленского, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

«Кроме программы кредитования «5-7-9», которую мы сейчас наполняем, есть еще портфельное кредитование, которое появится в Верховной Раде в виде законопроекта. Наша главная задача – до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7%», – отметил он.

Кроме того, существует инициатива о доступности ипотеки, ведь высокие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом. По убеждению Главы государства, ипотека должна быть максимум под 10%.

Также бизнесмены выступили за помощь государства в продвижении украинского экспорта. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком уже ищут торговых представителей для лоббирования украинских производителей за рубежом.

«Совместно с Министерством иностранных дел создается институт торговых представителей, которые будут заниматься продвижением украинского бизнеса за рубежом», – подтвердил Андрей Ермак.

Поднимался вопрос построения целостной системы трансплантации в государстве. План реализации этой идеи может предоставить Академия медицинских наук. Воплотить ее можно за несколько лет, отметили волынские предприниматели.

«Если это возможно – за два года построить в Украине – давайте сосредоточимся на этой программе», – заявил Президент. Относительно строительства дорог и дальнейшего развития инфраструктуры Глава государства сообщил, что в следующем году планируется расширение программы «Большое строительство».

«Что касается километров дорог – хочется увеличить (строительство – Ред.) в два раза. По крайней мере в полтора раза мы увеличим – это есть в планах. Хочется еще больше. Что касается школ, садиков, мы минимум останемся в том же темпе. Садиков нужно больше – и мы увеличим (количество. – Ред.)», – заверил Президент.

Также он подчеркнул, что в следующем году в эту программу будут включены культурные центры, музеи и замки.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко напомнил о президентском проекте «25 магнитов Украины» и отметил, что по этим «магнитам» проходит сотрудничество государства и частных инвесторов, в том числе на условиях концессии. В частности, государство занимается дорожной инфраструктурой, а инвестор вкладывает средства в гостиницы, базы отдыха и т. д. Кирилл Тимошенко пригласил местный бизнес участвовать в развитии таких туристических объектов.

Владимир Зеленский призвал предпринимателей сообщать главе ОГА и Офису Президента, когда кто-то пытается давить на их бизнес.

«Пожалуйста, сразу звоните нашему представителю в регионе. Есть глава ОГА, у вас есть контакты с Офисом Президента. Пожалуйста, звоните прямо и говорите. Чтобы выстроить прозрачную систему, нужно время. А пока не хочется терять тот светлый бизнес, который у нас есть. Поэтому сразу звоните – будем решать», – резюмировал Глава государства.