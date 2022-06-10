Правительство запускает новую экономическую стратегию в условиях войны

19:33 10 июня Киев, Украина

В правительстве заявили, что запускают новую экономическую стратегию, которая поможет отечественной экономике выстоять и станет фундаментом послевоенного восстановления.

Первая инициатива – это микрогранты на создание собственного бизнеса, в рамках которой государство предоставит безвозвратные затраты на создание тысяч новых микробизнесов. Также можно взять льготный кредит в пределах 5-7-9. Заявки будут подаваться через Дию..

Вторая программа – это безвозвратные гранты на развитие перерабатывающих предприятий. Речь о деревообработке, мебельном производстве, производстве одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрной переработке и т.д. Грант можно будет потратить, в частности, на приобретение оборудования.

Программа в агросекторе будет относиться к частичной компенсации стоимости теплиц. В частности, будет предоставляться безвозвратный грант на проект модульной теплицы размером 2 гектара.



В рамках четвертой программы предусматриваются гранты для высадки новых фруктовых и ягодных садов.



Еще одна инициатива касается IT-сферы. Предполагается, что Украинский фонд стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний.



Шестая программа также связана с IT. В ее рамках украинцы, желающие получить квалификацию junior developer или графический дизайнер, или другую техническую специальность, смогут получить грант, который можно будет потратить на обучение на IT.-курсах.