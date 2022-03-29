Правительство выделит 1 млрд гривен для проведения реставрационных работ по всей Украине

Правительство Украины приняло решение о дополнительном финансировании проектов реставрации в стране. Так, Верховная Рада утвердила изменения в бюджете страны для того, чтобы осуществить часть ремонтно-реставрационных работ памятников культурного наследия.

В частности, речь идет о документе №5551-2, который в первом чтении поддержали 322 народных депутатов. Нормы законы увеличивают расходы Министерства культуры и информационной политики Украины на 1 млрд гривен.

Деньги будут направлены на новую бюджетную программу, которая предполагает ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

На днях народные депутаты Украины заслушали отечественных министров во время часа вопросов к правительству. В рамках заседания чиновники отчитались о выполнении бюджета за прошлый год, а также о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса Украины.