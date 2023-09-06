Правительство выделило более 4 млрд гривен для Херсонщины

Кабинет Министров Украины выделил 4,6 млрд гривен на меры по преодолению последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По его словам, почти 32% из выделенных средств уже потрачены на финансирование работ и выплату компенсаций пострадавшим.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По его словам, почти 32% из выделенных средств уже потрачены на финансирование работ и выплату компенсаций пострадавшим.
Шмыгаль добавил, что идет обработка заявлений жителей Херсонщины и Николаевщины на компенсацию за потерянный урожай. Сейчас люди подали более 340 заявлений и согласованы выплаты на 2,7 млн гривен.
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