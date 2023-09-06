Правительство выделило более 4 млрд гривен для Херсонщины

11:14 24 августа Киев, Украина

Кабинет Министров Украины выделил 4,6 млрд гривен на меры по преодолению последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



По его словам, почти 32% из выделенных средств уже потрачены на финансирование работ и выплату компенсаций пострадавшим.

"Кабинет Министров выделил 1,3 млрд гривен на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в зоне российского теракта. Таким образом, люди в Николаевской и Херсонской областях будут иметь ресурсы для ремонтов своих домов до зимы", — говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что идет обработка заявлений жителей Херсонщины и Николаевщины на компенсацию за потерянный урожай. Сейчас люди подали более 340 заявлений и согласованы выплаты на 2,7 млн гривен.