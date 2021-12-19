Правительство ввело налоговые льготы для отрасли самолетостроения

20:15 02 Декабрь Киев, Украина

Правительство Украины сделало еще один шаг для поддержки стратегических отраслей экономики, а именно, Кабмин ввел налоговые льготы для отрасли самолетостроения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Мы продолжаем делать системные шаги для поддержки стратегических отраслей экономики, слышим запросы предпринимателей и реагируем на них. В частности, решение относительно льготного налогового режима является нашим ответом на обращение от представителей отрасли самолетостроения", - цитирует главу Минэкономики Игоря Петрашко его пресс-служба.

Так, среди предприятий, которые обратились в Минэкономики - ООО "Научно-производственное объединение "АВИА", ООО "ГИДРОБЕСТ", ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП", АО "Днепропетровский агрегатный завод", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс".



Постановление расширяет перечень товаров для импорта в льготном режиме на 75 позиций. В частности, речь идет о сырье, материалах, комплектующих, станках, которые не производятся в Украине.