Правительство внесло изменения в Таможенный тариф Украины

С целью унификации налогов по схеме Всемирной торговой организации (ВТО), Кабинет министров одобрил изменение пошлин на ряд товаров.
Решение было принято на заседании 6 октября.
В перечне товаров, по которых будет меняться пошлина - рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и пр,), автомобильные комплектующие и др.
Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме Всемирной торговой организации (ВТО).
По итогам пересмотра ставок, пошлины вырастут на более чем полсотни товарных наименований. К примеру, на краски и лаки - более чем вдвое (с 3% до 6,5%), на клеи - с 5% до 6,5%, точно так же на трубы и шланги - с 5% до 6%. Плиты и листы с пластмассы, которые сейчас заезжают в Украину по ставке 2%, станут облагать пошлиной в 5%.
Запчасти к кондиционерам хотят облагать пошлиной в 5%, тогда как сейчас - 0%. На трансформаторы пошлина вырастет с 0% до 10%.
Как указано в пояснительной записке, таким образом хотят поддержать отечественных производителей. Это принесет в бюджет дополнительно порядка 250 миллионов гривен в год.
Есть и товары, на которые пошлины снизят. Так, на нефтяной битум - с 10% до 2%, а сырное фондю - с 10% до 5%.
В перечне товаров, по которых будет меняться пошлина - рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и пр,), автомобильные комплектующие и др.
Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме Всемирной торговой организации (ВТО).
По итогам пересмотра ставок, пошлины вырастут на более чем полсотни товарных наименований. К примеру, на краски и лаки - более чем вдвое (с 3% до 6,5%), на клеи - с 5% до 6,5%, точно так же на трубы и шланги - с 5% до 6%. Плиты и листы с пластмассы, которые сейчас заезжают в Украину по ставке 2%, станут облагать пошлиной в 5%.
Запчасти к кондиционерам хотят облагать пошлиной в 5%, тогда как сейчас - 0%. На трансформаторы пошлина вырастет с 0% до 10%.
Как указано в пояснительной записке, таким образом хотят поддержать отечественных производителей. Это принесет в бюджет дополнительно порядка 250 миллионов гривен в год.
Есть и товары, на которые пошлины снизят. Так, на нефтяной битум - с 10% до 2%, а сырное фондю - с 10% до 5%.
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