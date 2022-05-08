Правительство усиливает контроль за погашением долгов по зарплате

10:44 06 августа Киев, Украина

В Украине продолжает расти сумма задолженности по зарплате, в связи с этим на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности, было принято решение усилить контроль за погашением долгов.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"В частности, будет активизирована работа через проведение еженедельных совещаний на уровне правительства и введенное фокусное обсуждение проблематики конкретных органов управления и регионов, и т. п.", - говорится в сообщении.
В очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате приняли участие представители ГК «Укроборонпром», Минэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой, Харьковской областей и г. Киев. Присутствовали также представители других органов центральной исполнительной власти, областных государственных администраций, профессиональных союзов.
«Своевременность выплаты заработной платы относится к числу важнейших вопросов, которые находятся на постоянном контроле Президента Украины и правительства. Именно поэтому вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы является одним из приоритетов деятельности Минэкономики», - отметил на заседании Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко.
Отмечено, что сохраняется негативная тенденция к увеличению суммы задолженности. Рост долга за последний месяц произошел в 20 регионах и на предприятиях, подчиненных Минсоцполитики, Государственному космическому агентству, Фонду государственного имущества.

Однако, подчеркивают в Минэкономики, положительные тенденции постепенного уменьшения уровня задолженности наблюдаются в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве и предприятиях, подчиненных Минэнерго, и готовность руководства некоторых органов управления активизировать работу по уменьшению задолженности. В частности, представитель Космического агентства Украины озвучила намерения до конца года полностью выплатить все долги по зарплате на предприятиях, подчиненных агентству.
«Дальнейшая работа Межведомственной рабочей группы будет сконцентрирована на определении предметных и системных мероприятий центральных, местных органов власти в тесном взаимодействии с социальными партнерами - отраслевыми федерациями, профсоюзами. Определена персональная ответственность и наработаны конкретные решения по результатам совещания. Совместными усилиями мы должны найти действенные механизмы, которые позволят остановить рост этого позорного явления», - подчеркнул Любченко.