Правительство усиливает контроль за погашением долгов по зарплате

10:44 06 августа Киев, Украина

В Украине продолжает расти сумма задолженности по зарплате, в связи с этим на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности, было принято решение усилить контроль за погашением долгов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В частности, будет активизирована работа через проведение еженедельных совещаний на уровне правительства и введенное фокусное обсуждение проблематики конкретных органов управления и регионов, и т. п.", - говорится в сообщении.

В очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате приняли участие представители ГК «Укроборонпром», Минэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой, Харьковской областей и г. Киев. Присутствовали также представители других органов центральной исполнительной власти, областных государственных администраций, профессиональных союзов.

«Своевременность выплаты заработной платы относится к числу важнейших вопросов, которые находятся на постоянном контроле Президента Украины и правительства. Именно поэтому вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы является одним из приоритетов деятельности Минэкономики», - отметил на заседании Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко.

Отмечено, что сохраняется негативная тенденция к увеличению суммы задолженности. Рост долга за последний месяц произошел в 20 регионах и на предприятиях, подчиненных Минсоцполитики, Государственному космическому агентству, Фонду государственного имущества.



Однако, подчеркивают в Минэкономики, положительные тенденции постепенного уменьшения уровня задолженности наблюдаются в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве и предприятиях, подчиненных Минэнерго, и готовность руководства некоторых органов управления активизировать работу по уменьшению задолженности. В частности, представитель Космического агентства Украины озвучила намерения до конца года полностью выплатить все долги по зарплате на предприятиях, подчиненных агентству.