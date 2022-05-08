Правительство усиливает контроль за погашением долгов по зарплате

В Украине продолжает расти сумма задолженности по зарплате, в связи с этим на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности, было принято решение усилить контроль за погашением долгов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В очередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате приняли участие представители ГК «Укроборонпром», Минэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой, Харьковской областей и г. Киев. Присутствовали также представители других органов центральной исполнительной власти, областных государственных администраций, профессиональных союзов.
Отмечено, что сохраняется негативная тенденция к увеличению суммы задолженности. Рост долга за последний месяц произошел в 20 регионах и на предприятиях, подчиненных Минсоцполитики, Государственному космическому агентству, Фонду государственного имущества.
Однако, подчеркивают в Минэкономики, положительные тенденции постепенного уменьшения уровня задолженности наблюдаются в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве и предприятиях, подчиненных Минэнерго, и готовность руководства некоторых органов управления активизировать работу по уменьшению задолженности. В частности, представитель Космического агентства Украины озвучила намерения до конца года полностью выплатить все долги по зарплате на предприятиях, подчиненных агентству.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии