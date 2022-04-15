Правительство Украины внесло новые коррективы в назначении субсидий

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"Субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер-министр напомнил, что согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и состоянием не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.

Ранее субсидии получали около 3 млн украинцев. Таким образом, не исключено, что после проведения верификации их количество уменьшилось.

"Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке - ее получат и сейчас, и в отопительный сезон", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

Дополнение

Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.

Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).

Добавим, только трем категориям получателей субсидии не переназначат автоматически.