Правительство Украины внесло новые коррективы в назначении субсидий

На очередном заседании Верховной Рады, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для 1,7 миллиона украинцев на фоне новых правил назначения субсидий их будет переназначено автоматически.
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"Субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.
Премьер-министр напомнил, что согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и состоянием не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.
Ранее субсидии получали около 3 млн украинцев. Таким образом, не исключено, что после проведения верификации их количество уменьшилось.
Премьер-министр отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.
Дополнение
Новые правила начисления жилищных субсидий начали действовать в Украине с 1 мая.
Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.
Кабинет министров 19 мая принял решение назначить субсидию на следующий сезон для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств).
Добавим, только трем категориям получателей субсидии не переназначат автоматически.
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