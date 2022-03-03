Правительство Украины внесет изменения в Налоговый кодекс

Перед руководством Украины стоит множество задач, для решения которых крайне необходимо значительное увеличение бюджета страны. Главным источником финансовых средств остаются налоги. Поэтому Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект с поправками в Налоговый кодекс.

Согласно проекту закона об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений №5600, предусматривается индексация ставки акцизного налога на алкоголь, экологического налога и ренты за пользование радиочастотным ресурсом с учетом инфляции в 2020 году.

В проекте закона отмечается предоставление права налоговым органам на взыскание налогового долга без обращения в суд. Предусматривается ограничение на право выезда руководителя компании за границу до полного погашения налогового долга. Государственная налоговая будет получать запрос на информацию от налогоплательщика не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением и возможными нарушениями.

Правительство предлагает обложить налогом на доходы физлиц (18%) доходов, полученных от продажи на протяжении года третьего и последующих объектов недвижимости.