Правительство Украины анонсировало создание программы экономического восстановления

17:01 20 июля Киев, Украина

Основываясь на опыте эффективных госпрограмм Украины предыдущих лет, правительство разработает новую программу экономического восстановления страны.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время выступления на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Мы считаем, что на самом деле кризисное время позади. Понимаю, что все же недофинансированность, недоинвестированность экономики в прошлом году имеет отсроченный эффект, и мы можем получить падение в 2022, 2023 годах. Именно поэтому мы сейчас сосредоточены на том, чтобы написать и внедрить программу экономического восстановления, уже основываясь на опыте, который имели с эффективными государственными программами в предыдущие годы ", - отметила Свириденко.

Заместитель руководителя ОП рассказала, в частности, что наиболее эффективными государственными программами, которые были введены в Украине в связи с безработицей и падением экономики из-за пандемии, оказались программы по частичной безработице, выплаты 8 тысяч гривен ФЛП и наемным работникам, льготных кредитов "5 -7-9" и "Большое строительство".



В то же время она проинформировала, что будет продолжаться и развиваться программа орошения, ирригации, которая должна работать на всей территории Украины. По ее словам, программа может дать не менее рост ВВП на 1,2% и привлечь большое количество трудовых ресурсов.



Кроме того, Свиреденко подчеркнула, что будет развиваться и "Большое строительство" объектов инфраструктуры, в том числе дорог, медицинских амбулаторий, школ, детских садов, спортивных объектов и тому подобное.