Правительство приняло проект бюджета на 2024 год

14:20 15 сентября Киев, Украина

Правительство на своем заседании 15 сентября приняло проект государственного бюджета на 2024 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2024 год предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходы общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. грн .

Как пояснил глава правительства, ключевой акцент проекта госбюджета-2024 – это оборона и безопасность Украины . На нее направят более половины всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.

Расходы бюджета на социальную сферу составят 469 млрд грн , что на 25 млрд больше, чем в этом году.

На сектор образования правительство выделяет 179 млрд грн, что на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Расходы по программе поддержки ветеранов правительство увеличивает вдвое - с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в 2024 году.

Шмыгаль добавил, что повышение налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускает новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя, отметил премьер.