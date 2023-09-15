Правительство приняло проект бюджета на 2024 год

Правительство на своем заседании 15 сентября приняло проект государственного бюджета на 2024 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2024 год предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходы общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. грн .
Как пояснил глава правительства, ключевой акцент проекта госбюджета-2024 – это оборона и безопасность Украины . На нее направят более половины всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.
Расходы бюджета на социальную сферу составят 469 млрд грн , что на 25 млрд больше, чем в этом году.
На сектор образования правительство выделяет 179 млрд грн, что на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.
Расходы по программе поддержки ветеранов правительство увеличивает вдвое - с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в 2024 году.
Шмыгаль добавил, что повышение налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускает новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя, отметил премьер.
По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2024 год предусматривает собственные доходы общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходы общего фонда в 3 трлн. 108 млрд. грн .
Как пояснил глава правительства, ключевой акцент проекта госбюджета-2024 – это оборона и безопасность Украины . На нее направят более половины всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году.
Расходы бюджета на социальную сферу составят 469 млрд грн , что на 25 млрд больше, чем в этом году.
На сектор образования правительство выделяет 179 млрд грн, что на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.
Расходы по программе поддержки ветеранов правительство увеличивает вдвое - с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в 2024 году.
Шмыгаль добавил, что повышение налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускает новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя, отметил премьер.
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