Правительство поддерживает работу ФГИУ по приватизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стратегии правительства. План подразумевает курс на сокращение участия государства в экономике. Также, государство готово активно способствовать приватизации госпредприятий.

"Правительство поддерживает приватизацию государственных предприятий и продолжает держать курс на сокращение участия государства в экономике. Это одна из тридцати инициатив векторов развития, которые мы представили вместе с аудитом. Реформа приватизации - это максимальная передача управления государственными предприятиями, чтобы они работали в рыночной экономике без влияния государства ", - отметил Денис Шмыгаль.

Во время встречи председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко рассказал о следующих шагах в процессе приватизации и промежуточные финансовые результаты. Также недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что надеется на скорую передачу Фонда госимущества ряда предприятий "Укроборонпрома".