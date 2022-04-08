Правительство поддерживает работу ФГИУ по приватизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стратегии правительства. План подразумевает курс на сокращение участия государства в экономике. Также, государство готово активно способствовать приватизации госпредприятий.
Во время встречи председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко рассказал о следующих шагах в процессе приватизации и промежуточные финансовые результаты. Также недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что надеется на скорую передачу Фонда госимущества ряда предприятий "Укроборонпрома".
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