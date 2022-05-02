Правительство планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов

20:37 30 июля Киев, Украина

Правительство, с технико-юридическими правками, одобрило цели климатической политики Украины до 2030 года.





В Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (УВ2) заложена цель — к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.



Среди основных мероприятий достижения такого показателя в следующие 10 лет: Решение было принято на заседании Кабмина в пятницу, 30 июля, сообщили на сайте правительства.В Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (УВ2) заложена цель — к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.Среди основных мероприятий достижения такого показателя в следующие 10 лет:

модернизация энергетических и промышленных предприятий;

развитие возобновляемых источников энергии;

мероприятия энергоэффективности во всех секторах экономики от производства, транспортировки до потребления;

термомодернизация зданий;

увеличение доли органического сельского хозяйства и ресурсосберегающих практик сельского хозяйства;

электрификация и обновление транспорта;

введение иерархии управления отходами;

увеличение лесности и реформа управления лесным фондом.

Стратегические цели по декарбонизации и последовательный подход к их достижению являются логическим продолжением евроинтеграционного курса Украины.



Реализация документа положительно скажется на состоянии природных ресурсов, в частности позволит уменьшить загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земель.

"Изменение климата стало одной из наиболее острых мировых проблем. Только за последние несколько лет в Украине и мире в разы увеличилось количество аномальных погодных явлений, которые приводят к гибели людей и значительным экономическим потерям. В такой ситуации сценарий ничего не делать является самым опасным. Бездействие сегодня может иметь катастрофические последствия уже завтра. В том числе, в виде бешеных экономических убытков, которые в сотни раз будут превышать объем средств, нужных для постепенного сокращения выбросов. Таким образом, Украина не останется в стороне от трансформаций. И определение реальных целей климатической политики и их достижения — единственный правильный выход", — прокомментировал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

По оценкам ученых, в следующие 10 лет все страны мира должны заложить основы для трансформации различных секторов экономики, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу.