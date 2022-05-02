Правительство планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов

Правительство, с технико-юридическими правками, одобрило цели климатической политики Украины до 2030 года.
Решение было принято на заседании Кабмина в пятницу, 30 июля, сообщили на сайте правительства.
В Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (УВ2) заложена цель — к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.
Среди основных мероприятий достижения такого показателя в следующие 10 лет:
В Обновленный национальный определенный вклад Украины в Парижское Соглашение (УВ2) заложена цель — к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом.
Среди основных мероприятий достижения такого показателя в следующие 10 лет:
- модернизация энергетических и промышленных предприятий;
- развитие возобновляемых источников энергии;
- мероприятия энергоэффективности во всех секторах экономики от производства, транспортировки до потребления;
- термомодернизация зданий;
- увеличение доли органического сельского хозяйства и ресурсосберегающих практик сельского хозяйства;
- электрификация и обновление транспорта;
- введение иерархии управления отходами;
- увеличение лесности и реформа управления лесным фондом.
Стратегические цели по декарбонизации и последовательный подход к их достижению являются логическим продолжением евроинтеграционного курса Украины.
Реализация документа положительно скажется на состоянии природных ресурсов, в частности позволит уменьшить загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земель.
Реализация документа положительно скажется на состоянии природных ресурсов, в частности позволит уменьшить загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земель.
По оценкам ученых, в следующие 10 лет все страны мира должны заложить основы для трансформации различных секторов экономики, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу.
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