Правительство определило 3 главных направления для возрождения судостроения

17:47 23 июля Киев, Украина

В Комитете по вопросам экономического развития обсудили состояние развития судостроительной отрасли в Украине

Председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что ситуацию с судостроением в Украине можно охарактеризовать как долговременный кризис и предложил пути выхода, сообщает официальный сайт Верховной Рады.

«Если со времен независимости в мире тоннаж судов вырос втрое, то в Украине он уменьшился в 16 раз. Даже если судостроения в стране демонстрирует тенденцию к постепенному восстановлению - имеющиеся объемы значительно ниже, чем в «лучшие годы», - сказал Наталуха.

В парламенте заявили, что менять ситуацию нужно сразу по нескольким направлениям.

«У нас есть опыт свободных экономических зон. Мы использовали его для выработки отдельных наших законопроектов. Например, существования таких зон положительно повлияло на автомобильный сектор на Закарпатье. Так же положительным является опыт судостроения на территории Николаевской области», - сказал председатель профильного комитета Дмитрий Наталуха.

В то же время, из-за необходимости модернизации и обновления данного инструмента, происходит переход к секторальному стимулированию. В качестве примера такого подхода он привел недавно принятый закон о стимулировании электротранспорта.



Еще одним путем стимулирования локального производства Председатель Комитета считает развитие индустриальных парков. В частности, руководство ГК «Укроборонпром» поддержало инициативу создания парка для Николаевского судостроительного завода.



Еще в Верховной Раде обсудили сложности, которые возникли в связи с принятием Закона «О внутреннем водном транспорте».

«С одной стороны, он может увеличить грузооборот украинскими реками, по разным оценкам принесет 13-16 миллиардов гривен в год. С другой стороны, мы знаем, что рынок замер в ожидании, потому неконкурентным может стать строительство у нас судов и их эксплуатация под украинским флагом (так судна под другим флагом не будут платить акциз с дизтоплива, подоходный налог и т.д.)», - сказал Дмитрий Наталуха.

Депутат видит выходом из сложившейся ситуации выравнивание возможностей.