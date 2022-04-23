Правительство определило 3 главных направления для возрождения судостроения

В Комитете по вопросам экономического развития обсудили состояние развития судостроительной отрасли в Украине.
Председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что ситуацию с судостроением в Украине можно охарактеризовать как долговременный кризис и предложил пути выхода, сообщает официальный сайт Верховной Рады.
В парламенте заявили, что менять ситуацию нужно сразу по нескольким направлениям.
В то же время, из-за необходимости модернизации и обновления данного инструмента, происходит переход к секторальному стимулированию. В качестве примера такого подхода он привел недавно принятый закон о стимулировании электротранспорта.
Еще одним путем стимулирования локального производства Председатель Комитета считает развитие индустриальных парков. В частности, руководство ГК «Укроборонпром» поддержало инициативу создания парка для Николаевского судостроительного завода.
Еще в Верховной Раде обсудили сложности, которые возникли в связи с принятием Закона «О внутреннем водном транспорте».
Еще одним путем стимулирования локального производства Председатель Комитета считает развитие индустриальных парков. В частности, руководство ГК «Укроборонпром» поддержало инициативу создания парка для Николаевского судостроительного завода.
Еще в Верховной Раде обсудили сложности, которые возникли в связи с принятием Закона «О внутреннем водном транспорте».
Депутат видит выходом из сложившейся ситуации выравнивание возможностей.
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