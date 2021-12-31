Правительство одобрило Стратегию реформирования системы управления госфинансами до 2025 года

14:05 31 Декабрь Киев, Украина

Кабмин принял распоряжение «Об одобрении Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2022-2025 годы».

Обновленную Стратегию Минфин разработал в сотрудничестве с заинтересованными органами власти, экспертным сообществом и международными партнерами.

/>Стратегия предполагает дальнейшее усовершенствование системы управления госфинансами.

Задания и мероприятия Стратегии направлены на:

- улучшение функционирования налоговой и таможенной системы;

- повышение достоверности макроэкономических и бюджетных прогнозов;

- преждевременное выявление фискальных рисков и принятие мер по избежанию и/или минимизации их влияния на госбюджет;

- обеспечение устойчивости и повышение эффективности управления госдолгом, гарантированным государством долгом и местным долгом;

- повышение прогнозируемости и доступности средств для выполнения госфункций;

- обеспечение предсказуемости и сбалансированности бюджетно-налоговой политики на среднесрочную перспективу и усиление стратегического подхода к бюджетному планированию;

- повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств;

- обеспечение финансовой состоятельности территориальных общин;

- эффективное функционирование системы публичных закупок;

- обеспечение планирования государственных инвестиций на основе стратегических и среднесрочной бюджетной перспективы;

- усиление управленческой подотчетности на всех уровнях государственного сектора, повышение эффективности внутреннего контроля и аудита в государственных органах;

- усиление роли и повышения эффективности внешнего финансового контроля в соответствии со стандартами INTOSAI;

- повышение прозрачности и доступности информации о бюджете;

- построение современной и эффективной системы управления ИТ для обеспечения поддержки и цифрового развития эффективной и прозрачной системы управления государственными финансами;

- Усиление кадрового потенциала для эффективного формирования и реализации государственной политики в сфере государственных финансов.