Правительство одобрило Стратегию реформирования системы управления госфинансами до 2025 года

14:05 31 Декабрь Киев, Украина

Кабмин принял распоряжение «Об одобрении Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2022-2025 годы».



Обновленную Стратегию Минфин разработал в сотрудничестве с заинтересованными органами власти, экспертным сообществом и международными партнерами.



/>Стратегия предполагает дальнейшее усовершенствование системы управления госфинансами.



Задания и мероприятия Стратегии направлены на:



- улучшение функционирования налоговой и таможенной системы;



- повышение достоверности макроэкономических и бюджетных прогнозов;



- преждевременное выявление фискальных рисков и принятие мер по избежанию и/или минимизации их влияния на госбюджет;



- обеспечение устойчивости и повышение эффективности управления госдолгом, гарантированным государством долгом и местным долгом;



- повышение прогнозируемости и доступности средств для выполнения госфункций;



- обеспечение предсказуемости и сбалансированности бюджетно-налоговой политики на среднесрочную перспективу и усиление стратегического подхода к бюджетному планированию;



- повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств;



- обеспечение финансовой состоятельности территориальных общин;



- эффективное функционирование системы публичных закупок;



- обеспечение планирования государственных инвестиций на основе стратегических и среднесрочной бюджетной перспективы;



- усиление управленческой подотчетности на всех уровнях государственного сектора, повышение эффективности внутреннего контроля и аудита в государственных органах;



- усиление роли и повышения эффективности внешнего финансового контроля в соответствии со стандартами INTOSAI;



- повышение прозрачности и доступности информации о бюджете;



- построение современной и эффективной системы управления ИТ для обеспечения поддержки и цифрового развития эффективной и прозрачной системы управления государственными финансами;



- Усиление кадрового потенциала для эффективного формирования и реализации государственной политики в сфере государственных финансов.