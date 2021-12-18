Правительство изменило порядок предоставления жилищных субсидий

14:19 26 Ноябрь Киев, Украина





Так, с 18 ноября 2021 года право на получение субсидии имеют:



→ лица которые в собственности имеют самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат (в 2021 году — 24 тыс. грн), которым менее 5 лет;



→ лица которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста и при этом не имеют доходов;



→ лица которые приобрели жилье на средства, выделенные из государственного или местного бюджета.



Кроме того, при определении права лиц на получение жилищной субсидии не будут учитываться: В Украине изменили правила предоставления жилищных субсидий для того, чтобы оказать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг наиболее незащищенным категориям граждан. Об этом сообщил начальник отдела жилищных субсидий, социальных выплат и пособий.→ лица которые в собственности имеют самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат (в 2021 году — 24 тыс. грн), которым менее 5 лет;→ лица которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста и при этом не имеют доходов;→ лица которые приобрели жилье на средства, выделенные из государственного или местного бюджета.

→ жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание;

→ мотоциклы, стоимость которых на дату обретения права собственности не превышает четырех размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, из которого назначается субсидия, самостоятельно собранные транспортные средства.