Правительство хочет сократить количество госслужащих

Премьер-министр Украины в своем Telegram рассказал о планах правительства по сокращению числа государственных служащих. Денис Шмыгаль рассказал о том, что численность госслужащих может сократится на 10%. Планы правительства могут осуществится уже в III квартале 2021 года.

По его словам, на совещании с министром Кабинета Министров Олег Немчиновым, заместителем главы Минфина Романом Ермоличевим и главой Нацагентства по вопросам госслужбы Натальи Алюшиной обсудили пересмотр предельной численности госслужащих, предусматривающий сокращение избыточных должностей.