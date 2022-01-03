Правительство хочет сократить количество госслужащих

20:30 22 Апрель Киев, Украина

Премьер-министр Украины в своем Telegram рассказал о планах правительства по сокращению числа государственных служащих. Денис Шмыгаль рассказал о том, что численность госслужащих может сократится на 10%. Планы правительства могут осуществится уже в III квартале 2021 года.

По его словам, на совещании с министром Кабинета Министров Олег Немчиновым, заместителем главы Минфина Романом Ермоличевим и главой Нацагентства по вопросам госслужбы Натальи Алюшиной обсудили пересмотр предельной численности госслужащих, предусматривающий сокращение избыточных должностей.

"В течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%", - говорится в сообщении.