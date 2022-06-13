Правительство Германии готовит «зерновой мост» для транспортировки украинского зерна

Правительство Германии намерено приложить усилия для быстрой доставки украинского зерна на территорию ЕС железнодорожным транспортом и пообещало выделить для этого финансовые средства
В подготовке «зернового моста» участвуют несколько немецких ведомств в координации с Европейской комиссией, пишет Handelsblatt.
Немецкое правительство создаст фонд для закупки новых контейнеров для зерна. По словам Тойрера,при благоприятном развитии событий Украина сможет экспортировать 10 из 23 миллионов тонн, заблокированных в стране из-за войны с россией.
Владимир путин предлагал Западу украинское зерно в обмен на отмену санкций, но получил отказ. Киев не одобрил план россии и Турции по совместному разминированию морских путей и сопровождению судов с украинским зерном. Утверждалось, что Киев боится потерять важный порт, который в этом случае станет уязвимым для «нападения россии».
Белорусский лидер александр лукашенко в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем предложил транзит зерна через балтийские порты при условии, что их откроют для белорусских товаров. Президент Украины Владиимр Зеленский также высказался против этого плана.
Европа разрабатывает собственный план транспортировки, который предполагает создание военно-морской коалиции и проведение операции по сопровождению кораблей с зерном при проходе по морю мимо российских военных судов. Решить проблему необходимо к июлю, когда нанется сбор нового урожая.
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