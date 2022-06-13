Правительство Германии готовит «зерновой мост» для транспортировки украинского зерна

11:24 13 июня Киев, Украина

Правительство Германии намерено приложить усилия для быстрой доставки украинского зерна на территорию ЕС железнодорожным транспортом и пообещало выделить для этого финансовые средства

В подготовке «зернового моста» участвуют несколько немецких ведомств в координации с Европейской комиссией, пишет Handelsblatt.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно из Украины могло быть перевезено по железной дороге для предотвращения глобального голода», — рассказал уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

Немецкое правительство создаст фонд для закупки новых контейнеров для зерна. По словам Тойрера,при благоприятном развитии событий Украина сможет экспортировать 10 из 23 миллионов тонн, заблокированных в стране из-за войны с россией.