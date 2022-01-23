Правительство будет следить за повышением цен на АЗС

Кабинет Министров вынес новый законопроект о декларировании цен на топливо в Украине. Так, документ №450 говорит о том, что АЗС страны должны в обязательном порядке фиксировать все изменения в ценах на бензин и дизельное топливо.
В частности, новое правило действует в том случае, если стоимость бензина и дизельного топлива меняется на более, чем 1% в течение 20 дней.
Также Кабмин несколько скорректировал перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость. Туда были внесены бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо. По итогам января-апреля 2021 года Украина стала импортировать бензин на 30% активнее. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95». В частности, по итогам апреля месяца страна купила порядка 105 тысяч тонн бензина. Это на 64,4% больше в аналогии с апрелем 2020 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии