Правительство будет компенсировать работодателям обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

12:43 23 августа Киев, Украина





Об этом сообщило Министерство экономики Украины.



Компенсацию до 67 тысяч гривен будут предоставлять для обустройства мест для работников Правительство будет возмещать расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I и II групп в размере до 100,5 тыс. грн. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины.Об этом сообщило Министерство экономики Украины.Компенсацию до 67 тысяч гривен будут предоставлять для обустройства мест для работников с инвалидностью ІІ группы, а до 100,5 тысяч гривен – для работников с инвалидностью І группы.

"По нашим прогнозам, уже к концу этого года удастся обустроить не менее полутора тысяч рабочих мест", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Деньги можно получить на покупку мебели, перил, раздвижных дверей, средств для их открывания и закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц и прочего.



Компенсировать и приобретение транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом и вспомогательные средства для воспроизведения звука и способности слышать и видеть.



Финансирование в текущем году будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.



Чтобы получить компенсацию, работодателю необходимо подать в региональный центр занятости заявление о предоставлении компенсации и копии документов, подтверждающих трудоустройство человека с инвалидностью и приобретение средств для обустройства рабочего места.