08:15 24 Май Киев, Украина

Для дальнейшего развития экономики страны Украине крайне необходимы инвестиции средств со стороны крупного бизнеса. Для этого был создан специальный проект по привлечению инвестиций. Как проинформировал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, правительственный офис UkraineInvest уже получил заявки на $1 млрд инвестиций от украинских и иностранных компаний.



"Эти компании хотят и готовы вкладывать средства в Украину в рамках проекта "инвестняни" и закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", – сообщил он.



По словам Шмыгаля, По словам Шмыгаля, правительство хочет ускорить процесс и на этой неделе приняло "решение, которое позволит проекту заработать в полной мере". В частности, определен перечень "критериев, которым надо соответствовать, чтобы получить преференции", уточнил премьер.



Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.



Президент объяснил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно". "Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль", – сказал глава государства.