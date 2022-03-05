Повышению прожиточного минимума мешают "много подводных камней"

Выступая 5 июня в эфире телеканала "Украина 24", советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко дал понять, что увеличение прожиточного минимума в нашей стране на данный момент является трудноразрешимой задачей.
По словам советника Владимира Зеленского, экономика должна ежегодно расти на 5%, а в 2021 году она вырастет примерно на 4,5%, чего "недостаточно даже для того, чтобы эффективно выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной".
Сейчас в Украине прожиточным минимумом называют стоимость набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.
Размер прожиточного минимума влияет на расчет социальных гарантий (выплаты на детей, алименты, помощь по безработице), ряда госуслуг, штрафов за административные нарушения и ставку единого налога.
В декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он будет составлять 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.
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