Повышение прожиточного минимума: чего ждать

Украинцев радуют новостями о повышении прожиточного минимума и пенсий. Вырастут также привязанные к ПМ социальные выплаты, штрафы и налоги. Однако хорошая ли это новость и чего ждать украинцам на самом деле – читайте ниже.

Прожиточный минимум "привяжут" к величине средней зарплаты по стране. В конечном итоге он должен будет составлять половину средней зарплаты за позапрошлый год.

Но пока будет иначе. ПМ не будет равен сразу 50% от средней зарплаты, а будет стартовать с ее 41%. И к этому показателю будут прибавлять полученный показатель ПМ, умноженный на показатель инфляции за предыдущий год. То есть, например, ПМ в 2022 году будет состоять из двух слагаемых: 0,41*СЗ и 0,41*СЗ*0,08, где СЗ - средняя зарплата за 2020 год. Поскольку средняя зарплата в 2020 году составила 11 591 гривну, то величина ПМ в 2022 году будет равна 5 132 гривны.

Если учесть, что сейчас прожиточный минимум равен 2 189 гривны, то полученный показатель в 2,5 раза превышает нынешний. Ну, а если вспомнить, что минимальная пенсия по закону не может быть ниже ПМ, то пенсионерам впору возрадоваться.

К тому же, ежегодно ПМ будут повышать на 1%, пока он к 2031 году не составит 50% от средней зарплаты. Оказывается, в новом законопроекте предусмотрен длительный переходный период к этому нормативу. Так, в 2022 году минимальная пенсия будет составлять лишь 44% от ПМ. Ежегодно этот показатель будут увеличивать на 2% с тем, чтобы к 2041 году выйти, наконец, на стопроцентный показатель.

В общем, к тому времени выйдут на пенсию те, кто работал над проектом нового закона. Ну, а нынешним пенсионерам пока не стоит уповать на то, что их выплаты со следующего года баснословно вырастут. При этом зарплаты, штрафы и социальные выплаты, которые ныне привязаны к ПМ, будут формировать по-другому. То есть, они не станут расти вместе с ним, а будут начисляться совсем по другим формулам.