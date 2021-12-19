Повышение пенсий: как будет происходить перерасчет

Украинские пенсионеры с нетерпением ждут повышения зарплаты. Согласно плану правительства на 2021 год увеличение пенсионных выплат должно осуществиться в три этапа. Некоторым украинцам поднимут пенсии более, чем на 1 000 гривен.

Об этом говорится в бюджете на 2021 год. Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше. В результате ее размер увеличится на 1650 грн.

Однако это коснется только максимальной пенсии. Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Отметим, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.