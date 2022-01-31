Повышение налогов: быть или не быть?

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью СМИ рассказал о дебатах, которые ведутся вокруг повышения налогов в стране. В планах у Кабинета Министров нет повышения общегосударственных налогов, однако будут категории граждан, которых изменения коснутся.

"Общегосударственные налоги мы повышать не планируем – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что возможные изменения в налогообложение не коснутся физлиц, малого и среднего бизнеса.