Повышение налога на ввоз повлечет увеличение цен

Скоро украинцы ощутят рост стоимости на некоторые категории товаров. Это будет напрямую связано с повышением налога на ввоз Украину ряда товаров. Решение правительства повлияет не только на кошелек потребителей, но и предпринимателей.

Если сейчас максимальная цена беспошлинного завоза в страну товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах составляет €1 тыс., то в Кабмине хотят опустить - до €430.

Также предлагают опустить предельную стоимость беспошлинного ввоза товаров через другие пункты пропуска с €500 до €300.