Повышение налога на ввоз повлечет увеличение цен

20:30 17 июня Киев, Украина

Скоро украинцы ощутят рост стоимости на некоторые категории товаров. Это будет напрямую связано с повышением налога на ввоз Украину ряда товаров. Решение правительства повлияет не только на кошелек потребителей, но и предпринимателей.

Если сейчас максимальная цена беспошлинного завоза в страну товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах составляет €1 тыс., то в Кабмине хотят опустить - до €430.

Также предлагают опустить предельную стоимость беспошлинного ввоза товаров через другие пункты пропуска с €500 до €300.

"Это коснется любых товаров. Просто, если они стоят сегодня до €1 тыс. и €500 соответственно, то их не облагают налогом. Важно, что речь идет об общей стоимости. Это не тот случай, когда вы везете пять товаров по €1 тыс. Я думаю, что понижение этих лимитов обусловлено как раз с развитием коммерции из-за границы", – заметил таможенный юрист Ярослав Лысенко.