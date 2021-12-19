Повышение налога на недвижимость в Украине

В 2020 году украинцев ждут изменения – дополнительные 62,5 грн налога за каждый квадратный метр недвижимости свыше 60 кв.м. При этом власти обещают, что в 2021 году цифра изменится на 70,8 грн. Налог на недвижимость платится за минувший год и зависит от размера минимальной зарплаты. Его максимальная ставка - 1,5% минималки.

Платить налог за квартиру до 60 квадратов и за дом до 120 не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог. Налог поступает в местную казну, и местные власти могут принимать решение о том, какая именно площадь жилья будет облагаться налогом – например, город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

Ставка налога тоже может меняться, но только в сторону уменьшения - вместо 1,5% минимальной заработной платы, например, 1%.