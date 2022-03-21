Повышение минимальной зарплаты в Украине - подробности

Рост минимальной зарплаты в Украине – один из важнейших этапов, которые готовит правительство. На протяжении года выплаты уже поднимали несколько раз. Следующее повышение, которое случится в 2021 году будет до 6500 грн, еще одно в 2022 году – на 200 грн.
В течение ближайших трех лет этот показатель повысят до 7 665 грн. Такие расчеты предусмотрены утвержденной бюджетной декларацией. Такой рост зарплат не позволят компенсировать инфляцию в Украине. Так, только за прошедших 12 месяцев сахар подорожал на 21%, а масло на 42%.
Минимальную зарплату в следующем году поднимут всего на 3%. Стоит отметить, что официально около 40% работников зарабатывают минималку. Львиная доля из них на самом деле получают остальную часть зарплаты в конвертах, при этом многие бюджетники действительно зарабатывают около минималки
От размера минимальной зарплаты зависят:
- наполнение Пенсионного фонда (чем выше зарплата, тем выше отчисления единого социального взноса);
- доходы самых низкооплачиваемых украинцев (среди них есть образованные медики, педагоги и т.д);
- покупательская способность украинцев (чем выше зарплаты, тем больше украинцы покупают);
- поступления в бюджет страны и местные бюджеты (за счет налог на доходы физлиц).
Отметим, несколько месяцев назад Великобритания заказала исследование, в результатах которого говорится: минимум должен составлять от 60 до 66% медианной зарплаты.
Так, в Украине, по данным кадрового портала rabota.ua, медианная зарплата составляет 11 957 грн. Соответственно, минималка должна быть на уровне 7,1-8 тыс. грн. В Швейцарии приняли решение платить не меньше 72,8% от медианной зарплаты.
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