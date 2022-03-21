Повышение минимальной зарплаты в Украине - подробности

Рост минимальной зарплаты в Украине – один из важнейших этапов, которые готовит правительство. На протяжении года выплаты уже поднимали несколько раз. Следующее повышение, которое случится в 2021 году будет до 6500 грн, еще одно в 2022 году – на 200 грн.

В течение ближайших трех лет этот показатель повысят до 7 665 грн. Такие расчеты предусмотрены утвержденной бюджетной декларацией. Такой рост зарплат не позволят компенсировать инфляцию в Украине. Так, только за прошедших 12 месяцев сахар подорожал на 21%, а масло на 42%.

Минимальную зарплату в следующем году поднимут всего на 3%. Стоит отметить, что официально около 40% работников зарабатывают минималку. Львиная доля из них на самом деле получают остальную часть зарплаты в конвертах, при этом многие бюджетники действительно зарабатывают около минималки

От размера минимальной зарплаты зависят:

наполнение Пенсионного фонда (чем выше зарплата, тем выше отчисления единого социального взноса);

доходы самых низкооплачиваемых украинцев (среди них есть образованные медики, педагоги и т.д);

покупательская способность украинцев (чем выше зарплаты, тем больше украинцы покупают);

поступления в бюджет страны и местные бюджеты (за счет налог на доходы физлиц).

Отметим, несколько месяцев назад Великобритания заказала исследование, в результатах которого говорится: минимум должен составлять от 60 до 66% медианной зарплаты.

Так, в Украине, по данным кадрового портала rabota.ua, медианная зарплата составляет 11 957 грн. Соответственно, минималка должна быть на уровне 7,1-8 тыс. грн. В Швейцарии приняли решение платить не меньше 72,8% от медианной зарплаты.