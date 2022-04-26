Повышение минимальной зарплаты переносится

16:57 26 ноября Киев, Украина

Ярослав Железняк – заместитель главы финансового комитета ВР сделал важное заявление в соц сетях. Он отметил, что согласно экономическому прогнозу повышение минимальной зарплаты перенесут на декабрь 2021 года. Также, рост ВВП в Украине уменьшится.

Он отметил, что финальный текст госбюджета-2021 пока отсутствует, но его представят в Кабинете Министров в ближайшие сроки. Нардеп сообщил, что МВФ выдвинул три основных условия по госбюджету Украины на следующий год: снизить дефицит, сделать пересмотр прогноза по росту ВВП и решить вопрос с повышением минимальной зарплаты.

По данным источников Железняка, правительство должно снизить дефицит до 5,3% от ВВП (на 0,7% от показателя, который был принят в первом чтении), что сократит расходы на более чем 30 миллиардов гривен.

"Есть информация, что как раз номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму. Пока непонятно на сколько. Но в любом случае это еще минус миллиарды из расходов", — пояснил он.

Железняк также сообщил, что увеличение минималки до 6500 грн. планируют перенести с июля 2021 года на декабрь. Он подчеркнул, что об этих изменениях в госбюджете рассказали три источника, однако "все еще может переиграться".

Напомним, что Минфин успешно провел переговоры с МВФ об основных параметрах проекта бюджета Украины на 2021 год. Основное внимание во время переговоров стороны уделили созданию общего видения показателей госбюджета Украины — доходов, расходов, дефицита.