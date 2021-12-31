Повышение минимальной зарплаты до 5000 грн: ждем решение нардепов

14:23 24 Август Киев, Украина

Уже с сентября возможно увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн (на 277 грн). Такое предложение на рассмотрение депутатам предложил президент Владимир Зеленский. Согласно подсчетам экспертов это принес в государственный бюджет более 500 миллионов гривен – за счет налогов.

Эксперты рассказали, к каким последствиям приведут такие изменения. В частности, Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, экономист отметил, что он воспринимает повышение минимальной зарплаты как способ дополнительного налогообложения бизнеса.

"Если мы посмотрим на предыдущие годы, тарифная сетка зарплат бюджетников не очень двигалась. То есть зарплаты поднимали низким категориям, а специалисты высшей категории, соответственно, не получали никакого повышения. Бюджетные расходы от этого не сильно увеличились ", - рассказал он.

Экономист отметил, что фактически это инструмент дополнительного наполнения бюджета, Пенсионного фонда, ничего больше.

"По поводу дополнительных доходов - вряд ли мы можем говорить, что несколько сотен гривен сильно изменят имущественную ситуацию людей. Но это, очевидно, придаст инфляционного давления. Это выглядит особенно интересно в контексте того, что экономика сейчас в кризисе - хотя такой страшной, как ожидалось, - но все-таки в кризисе. Я бы сказал, что это такой инструмент подталкивания нас в определенную фазу, когда ускоряется инфляция ", - рассказал он.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства заявил, что минималку можно повышать теми же темпами, которыми растет средняя заработная плата. Но повышение ее такими быстрыми темпами, значительно выше темпов роста средней заработной платы, приведет к повышению налогов для малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Почему? Мы понимаем, что налоговые выплаты ФЛП привязаны к минимальной зарплате. А если говорить о наемных работников, то многие из них если не ФОПами оформлены, просто получают зарплату в конвертах. Это налоговая минимизация, но так или иначе это означает, что есть налоговая нагрузка на МСБ. А у нас сейчас кризис, из-за карантина в первую очередь ударил именно по нему ", - поделился мнением эксперт.

Он отметил, что для Пенсионного фонда это положительно для государственного бюджета негативно, но плюс в Пенсионном фонде превышает расходы госбюджета.