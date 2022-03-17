Повышение цен на сигареты увеличит поступления в бюджет 2021

Украинские чиновники ищут варианты того, как пополнить бюджет 2021 года. При этом рассматриваются не только варианты повышения налогов, но и стоимости некоторых товаров. Например, сигарет.

В Верховной Раде заговорили о том, чтобы внести определенную поправку в бюджет 2021 года. Речь об источниках, за счет которых можно будет повысить расходы на систему здравоохранения Украины, в которую входит и очень важный пункт – зарплата врачей и медперсонала.

Одним из источников министр здравоохранения назвал сигареты по 200 грн. Также в списке был и игорный бизнес. В целом же, повышение цен на алкоголь и сигареты вполне реально, поскольку чиновники не усматривают в этом ничего плохого. Также в качестве одного из источников такого дохода предлагают рассмотреть процент от так называемой большой приватизации.

Ранее сообщалось, что депутаты запретят продавать электронные сигареты несовершеннолетним украинцам. Научно доказан факт, что вейпы и другие конструкции вредят детскому и юношескому организму точно так же, как и обычные сигареты. именно это движет народными депутатами, которые стремятся оградить подрастающее поколение от курения в любом виде.

Также известно, что кокаин и сигареты – лидеры по контрабанде на таможне.