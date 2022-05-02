Повестка дня в ВР: помощь в карантин

Правительство готовится к карантинному периоду и поэтому сегодня, на повестке дня Верховной Рады Украины стоит законопроект №3486 об усилении защиты безработных и работодателей.

Кроме того, нардепы хотят рассмотреть проект закона №4334. Он предусматривает, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений ВР будет происходить только в газете "Голос Украины".

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Также во втором чтении Рада намерена рассмотреть проект №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного Суда Украины в части обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.