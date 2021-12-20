Потребление электроэнергии в Украине в период карантина

10:58 07 Июль Киев, Украина

Большинство украинский придерживались карантинных мероприятий. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в конце апреля более трети опрошенных не выходили из дома или выходили раз в день, 29% выходили несколько раз в день.Наиболее жесткая фаза карантина продолжалась с 12 марта по 22 мая. Тогда была ограничена работа сферы услуг, учебных заведений, некоторых промышленных предприятий и других учреждений, общественного транспорта.

В Украине сложно отследить, сколько энергии потребляют холодильники, а сколько - кондиционеры, так как "умные" счетчики здесь редкое явление. Зато можно говорить об общем уровне потребления среди населения и промышленности.

Как сообщили ЭП в компании "Укрэнерго", в первые три недели карантина среднесуточное потребление электроэнергии с учетом потерь в сетях в Украине уменьшилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижению потребления тока способствовало и потепление: среднесуточная температура в марте 2020 была на 1,7 ° С выше, чем в марте 2019 года.

Насколько сильно погода влияет на потребление? Главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорит, что изменение температуры на 1 ° C увеличивает уровень дневного потребления на 600 МВт или на 2,5% от общего потребления Украины. Разница потребности в токе в солнечный и облачный дни - 500 МВт. Это около половины энергии, которую производит один блок АЭС.

В апреле 2020 среднесуточное потребление электроэнергии в Украине снизилось чуть больше, чем в марте - на 7,5% по сравнению с апрелем 2019 года. При этом в апреле 2020 среднесуточная температура воздуха была ниже на 1,2 ° С, чем за аналогичный период 2019 года. Это позволяет говорить, что основной причиной спада потребления в апреле является вызванное карантином значительное снижение деловой активности в стране.

Крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине является промышленность, которая использует почти половину производимого тока. Вторым крупным потребителем является население, на которое приходится более трети объема.

Коммунальная сфера, транспорт, сельское хозяйство, строительство и другие непромышленные потребители используют остальные энергии. Как отмечают в "Укрэнерго", наибольший спад потребления электроэнергии в апреле состоялся в промышленности. В частности, на 21% меньше тока потратили в машиностроительной отрасли, на 17% - в транспортной, на 13% - в металлургической. При этом уровень потребления населением уменьшился лишь на 1%.

С 12 мая 2020 года, после ослабления карантина, тенденция к снижению потребления электроэнергии несколько приостановилась. Однако увеличение потребления является несущественным и связано преимущественно со снижением температуры воздуха - более чем 3 ° С от показателя аналогичного периода 2019 года.

По сравнению с маем 2019 года, среднесуточное потребление тока уменьшилось на 4,9%. В мае наибольший спад показали транспортный сектор - 27%, машиностроительная отрасль - 18,1%, коммунально-бытовые предприятия - 14,8%, пищевая и перерабатывающая промышленность - 8,4%, металлургия - 8,1%.

При этом потребление электроэнергии населением выросло на 6,2%, а в секторе химической промышленности произошло увеличение потребления на 10%. В июне общее среднесуточное потребление уменьшилось на 6,6%.По итогам пяти месяцев 2020 года, потребление электроэнергии в промышленности упало на 24,6%. Справедливости ради стоит заметить, что уменьшение потребления наблюдалось и в январе и частично в феврале, когда карантина не было. Начиная с марта, спад лишь углублялся.

По прогнозам Минекоенерго, в 2020 году общее уменьшение потребления электроэнергии в Украине составит 9,5%.