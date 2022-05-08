Поступление налогов от крупного бизнеса возросло на 11%

11:31 05 декабря Киев, Украина

Как известно, одной из составляющих доходной части бюджета являются поступления в виде налогов от предприятий малого и крупного бизнеса. Согласно данных, опубликованных Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы, в Украине крупные налогоплательщики за январь-ноябрь 2020 года перечислили в госбюджет 362, 3 млрд гривен налоговых платежей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, по результатам января-ноября 2020 г. составила 58,7% от налоговых платежей госбюджета по Украине. В том числе налог на прибыль – 68,5%, налог на добавленную стоимость – 52%, акцизный налог – 97,3%, – говорится в сообщении.

В разрезе основных налогов госбюджет получил НДС 123,3 млрд гривен, налога на прибыль – 64,9 млрд гривен и акцизного налога – 70 млрд гривен.

Стоит отметить значительный рост поступлений по акцизному налогу, которого с начала 2020 года уплачено на 9,2 млрд гривен, или на 15,2% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года, – добавили налоговики.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Украине будет меньше крупных плательщиков налогов. В новый реестр не попали 535 предприятий и компаний, которые сегодня обслуживаются в офисе крупных налогоплательщиков ГНС.