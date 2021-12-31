Поставщики газа начали объявлять годовые цены для населения

06:51 26 Апрель Киев, Украина

С 1 мая в Украине начнут действовать фиксированные годовые тарифы на газ - поставщики начали объявлять годовые цены для населения.



Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков сейчас варьируются от 7 грн 99 коп. и до 13,5 грн за кубометр.



Все газоснабжающие компании покажут украинцам годовые тарифы на голубое топливо до первого мая. Такое решение еще в феврале приняли в правительстве по поручению президента.



Всех потребителей автоматически переведут на тарифы их нынешнего поставщика. Если потребителя не устраивает цена на газ, то по желанию можно поменять газоснабжающую компанию. Для этого нужно заключить с другим предприятием контракт. Сделать это можно онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.

"Чтобы знать, устраивает вас или не устраивает цена годового контракта - необходимо мониторить рынок. Дом обеспечивается центральным отоплением, то, естественно, будет подписывать придомовая котельная, то есть ОСМД. Если у вас в квартире или доме котел, то подписывать будете вы. Потому что вы являетесь конечным потребителем и плательщиком. Перейти на альтернативного поставщика достаточно просто. Пишется заявление и все происходит автоматически", - пояснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Указанная цена на газ фиксирована на весь год и не будет повышаться до конца срока. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения. Такая модель обезопасит украинцев от летних и зимних скачков цен в платежках.

"Идея единой цены на год для населения является чисто рыночной моделью. На сегодня страны Европы тоже часто работают по годовым контрактам. Мы должны понимать, что годовой контракт, как правило, более дешёвый. Годовой контракт срезает летние пики снижения цены и зимние пики повышения цены. Таким образом устанавливается средняя цена по году", - говорит Олег Пендзин.





Например, цена на газ от ГК Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков будут действительны для населения до 30 апреля 2022 года. Тогда компании обновят свои цены годового тарифа.Например, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины", которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).