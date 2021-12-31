Поставщики газа начали объявлять годовые цены для населения

С 1 мая в Украине начнут действовать фиксированные годовые тарифы на газ - поставщики начали объявлять годовые цены для населения.
Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков сейчас варьируются от 7 грн 99 коп. и до 13,5 грн за кубометр.
Все газоснабжающие компании покажут украинцам годовые тарифы на голубое топливо до первого мая. Такое решение еще в феврале приняли в правительстве по поручению президента.
Всех потребителей автоматически переведут на тарифы их нынешнего поставщика. Если потребителя не устраивает цена на газ, то по желанию можно поменять газоснабжающую компанию. Для этого нужно заключить с другим предприятием контракт. Сделать это можно онлайн или по телефону. Со старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.
Указанная цена на газ фиксирована на весь год и не будет повышаться до конца срока. Поставщику разрешено менять цену только в сторону снижения. Такая модель обезопасит украинцев от летних и зимних скачков цен в платежках.
Опубликованные тарифы на газ компаний-поставщиков будут действительны для населения до 30 апреля 2022 года. Тогда компании обновят свои цены годового тарифа.
Например, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины", которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Например, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины", которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Согласно мониторингу "Интерфакс-Украина", YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).
ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэлектросбыт" установили годовой тариф в размере 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).
Тариф на год от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО "ЭРУ Людям" – 10,18 грн/куб. м, но последняя добавила, что "продолжает работать над возможностью снижения тарифа в ближайшие дни".
"Галнафтогаз" (OKKO) установил цену годового фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. м (с НДС).
Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).
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