Поставки по газопроводу «Ямал-Европа» уменьшились в восемь раз

Стало известно, что поставки российского газа в европейские страны резко сократились. Причем достаточно существенно. По сведениям агентства Reuters объем экспорта топлива, осуществляемого «Газпромом», уменьшился в восемь раз.
Однако, перед тем как сократить транзит газа, «Газпром» некоторое время поставлял превышающий среднесуточный объем. Ранее российский экспортер уверял, что все поставки будут осуществлены согласно графику, точно в срок, в нужном объеме с использованием оптимального маршрута, а также с учетом спроса.
Между тем, по состоянию 19 декабря компания выкупила всего 5% мощностей на участке трубы в Польше, где проходит транзит, а на следующий день и вовсе нет забронированных участков трубопровода.
Напомним, что долгосрочный контракт с Польшей у «Газпрома» истек еще год назад, поэтому сейчас весь процесс протекает с помощью проведения ежедневного аукциона. Таким образом, планировалось исключить задержки по поставкам газа.
«Ямал-Европа», как известно, поставляет топливо в Германию через Польшу и Беларусь. По мощности газопровод уступает лишь «Северному потоку-2».
Однако, перед тем как сократить транзит газа, «Газпром» некоторое время поставлял превышающий среднесуточный объем. Ранее российский экспортер уверял, что все поставки будут осуществлены согласно графику, точно в срок, в нужном объеме с использованием оптимального маршрута, а также с учетом спроса.
Между тем, по состоянию 19 декабря компания выкупила всего 5% мощностей на участке трубы в Польше, где проходит транзит, а на следующий день и вовсе нет забронированных участков трубопровода.
Напомним, что долгосрочный контракт с Польшей у «Газпрома» истек еще год назад, поэтому сейчас весь процесс протекает с помощью проведения ежедневного аукциона. Таким образом, планировалось исключить задержки по поставкам газа.
«Ямал-Европа», как известно, поставляет топливо в Германию через Польшу и Беларусь. По мощности газопровод уступает лишь «Северному потоку-2».
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