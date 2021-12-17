Постановление №600 о безработице в карантин

14:21 24 Июль Киев, Украина

Кабинет министров опубликовал постановление №600 в котором вписал новые условия для выплат по безработице. Это касается людей, которые потеряли работу полностью или частично в период карантина.

О программе помощи по частичной безработице

Порядок предоставления такой помощи был утвержден постановлением правительства №306 от 22 апреля 2020 года. Суть программы в том, что государство безвозвратно предоставляет через центры занятости по ходатайству работодателей из сферы малого и среднего бизнеса средства для выплаты зарплат их сотрудникам. Это делается для предотвращения массовых увольнений.

Помощь выплачивается в течение периода карантина и еще 30 дней после его завершения. Выплаты осуществляются за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета 2/3 ставки (оклада), но не больше минимальной зарплаты (4 723 грн).

Ситуация с безработицей

За несколько месяцев карантина (с начала апреля по начало июля) количество безработных в Украине выросло более чем на 48% до 517 000 человек.

В середине июля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о том, что количество безработных в стране перестало увеличиваться. По прогнозам министерства, ситуация на рынке труда ухудшаться уже не будет. В начале июля стало известно, что программа по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест.