Пособие на детей ФЛП выплатят - Кабмин

17:44 25 ноября Киев, Украина

Правительство 25 ноября решило возобновить выплату пособия на детей для ФЛП ("ФОПов") упрощенной системы первой и второй группы, пострадавших от карантинных ограничений. Деньги будут выплачены за ноябрь и декабрь. Об этом на брифинге сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Тем, кто получал аналогичные пособия в мае – августе, выплаты должны возобновиться автоматически, без представления нового заявления и документов. Остальные должны успеть обратиться за пособием до 15 декабря.

Напомним, эти пособия назначают детям до 10 лет. Их размер – в среднем 2000 грн на одного ребенка (в зависимости от возраста). Выплаты прекратились с 1 сентября.

В августе правительство сократило сумму выплат на детей ФЛП на 48,4 млн грн. Таким образом общая сумма социальной помощи детям ФЛП, заложенная в бюджете, сократилась с 1 млрд 155 млн до 1 млрд 106 млн грн.