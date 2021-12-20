Последняя стоимость газа составила 46,7 гривны за кубометр, - Нафтогаз Украины

В условиях постоянного роста стоимости газа, расчет цены голубого топлива начиная с декабря 2021 производится ежедневно по формуле, утвержденной Кабмином. В итоге, на 2 декабря этот расчетный показатель цены на газа для населения составил 46,7 гривен за кубометр. Об этом сообщила компания Нафтогаз Украины, выполняющая функции поставщика "последней надежды".

Новая цена, скорее всего, не коснется потребителей, поскольку ранее компания Нафтогаз предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф - 7,96 гривен.

Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Компания Нафтогаз Украины уже обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительное решение регулятора.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз переведет полмиллиона домохозяйств на дешевый тариф.