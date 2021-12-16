После спиртзаводов – хлебозаводы: планы ФГИУ на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины разработал план по продаже государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП). Ведомство планирует, что доход с продаж будет не меньше, чем после аукционов объектов «Укрспирта». На данный момент актуальной является приватизация 7 хлебокомбинатов по всей Украине.
Об этом сообщил заместитель председателя Фонда Тарас Елейко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
Среди хлебокомбинатов, которые подлежат приватизации - Новопокровский (Харьковская область), Неполоковецкий (Черновицкая обл.), Дунаевецкий (Хмельницкая обл.), Радивиловский (Ровенская обл.). Среди не работают - Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, капиталы которых полностью арестованы.
Председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, также присутствовавший на заседании, отметил, что по информации СБУ, в 2018-2019 годах в эти семь КХП не проводилось достаточно инвестиций, и они доведены до банкротства.
По его словам, в первом полугодии 2021 планируется приватизировать 3 предприятия. В последнюю очередь на приватизационные аукционы будут выставлены самые проблемные КХП.
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