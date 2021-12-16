После спиртзаводов – хлебозаводы: планы ФГИУ на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины разработал план по продаже государственных комбинатов хлебопродуктов (КХП). Ведомство планирует, что доход с продаж будет не меньше, чем после аукционов объектов «Укрспирта». На данный момент актуальной является приватизация 7 хлебокомбинатов по всей Украине.

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда Тарас Елейко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

"В Фонд были переданы 7 КХП, 3 из которых - такие, которые не работают, 4 - такие, что работают. Общая мощность хранения - 634 тыс. тонн, это около 1% мощности всех элеваторов, которые есть в Украине", - сказал он.

Среди хлебокомбинатов, которые подлежат приватизации - Новопокровский (Харьковская область), Неполоковецкий (Черновицкая обл.), Дунаевецкий (Хмельницкая обл.), Радивиловский (Ровенская обл.). Среди не работают - Полтавский, Ивано-Франковский и Нежинский, капиталы которых полностью арестованы.

Председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, также присутствовавший на заседании, отметил, что по информации СБУ, в 2018-2019 годах в эти семь КХП не проводилось достаточно инвестиций, и они доведены до банкротства.

"На них было много краж, есть уголовные дела, аресты имущества и значительные долги. Надеемся, что частный собственник наведет порядок", - добавил Сенниченко.

По его словам, в первом полугодии 2021 планируется приватизировать 3 предприятия. В последнюю очередь на приватизационные аукционы будут выставлены самые проблемные КХП.