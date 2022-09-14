После резкого сокращения урожая зерновых в этом году его падение продолжится и в следующем

Согласно макроэкономическому прогнозу правительства, в 2022 году урожай ожидается на уровне 51,9 млн тонн, что на 34,1% меньше, чем в 2021 году (86 млн тонн).
А в 2023 году урожай сократится еще на 6,9% до 45 млн тонн.
При этом ожидается рост мировых цен на кукурузу в 2022 году на 24,7%, но в следующем году они упадут на 19,7%.
Мировые цены на пшеницу вырастут в 2022 году на 30,6%, а затем упадут на 24,6,7% в 2023 году.
Ранее Минагрополитики увеличило прогноз урожая 2022 года с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн против 106,5 млн тонн в прошлом году.
В ходе посевной 2022 года в условиях войны засеяли 14,16 млн га земель - это 83,7% от показателей прошлого года (16,92 млн га).
А в 2023 году урожай сократится еще на 6,9% до 45 млн тонн.
При этом ожидается рост мировых цен на кукурузу в 2022 году на 24,7%, но в следующем году они упадут на 19,7%.
Мировые цены на пшеницу вырастут в 2022 году на 30,6%, а затем упадут на 24,6,7% в 2023 году.
Ранее Минагрополитики увеличило прогноз урожая 2022 года с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн против 106,5 млн тонн в прошлом году.
В ходе посевной 2022 года в условиях войны засеяли 14,16 млн га земель - это 83,7% от показателей прошлого года (16,92 млн га).
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