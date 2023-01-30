После отопительного сезона правительство пересмотрит тарифы на коммуналку

После отопительного сезона правительство пересмотрит тарифы на коммунальные услуги, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.
В частности, была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросом тарифов и определит, как стабилизировать рынок. По словам главы НКРЭКУ, это необходимо для того, чтобы поднять зарплаты энергетикам, которые отстраивают энергосистему, а также закупить необходимое для этого оборудование.
В частности, была создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросом тарифов и определит, как стабилизировать рынок. По словам главы НКРЭКУ, это необходимо для того, чтобы поднять зарплаты энергетикам, которые отстраивают энергосистему, а также закупить необходимое для этого оборудование.
По словам Константина Ущаповского, сейчас Кабмин ищет оптимальный путь, чтобы разработать программу, согласно которой, после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу повышения тарифов.
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