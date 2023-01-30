После отопительного сезона правительство пересмотрит тарифы на коммуналку

«Мы с вами должны учесть, что в энергетике работает большое количество людей и они тоже живут в этой стране и нуждаются в соответствующей компенсации за свой труд. И это нужно хотя бы для того, чтобы оперативные бригады могли выезжать на места и делать ремонты, чтобы закупался необходимый аварийный запас, потому что все эти расходы тоже выросли», – подчеркнул глава НКРЭКУ.